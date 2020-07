AI로 눈 안쪽 이상소견 따지는 소프트웨어, 첫 혁신의료기기 인정

[아시아경제 최대열 기자] 눈 안쪽 표면영상을 인공지능(AI) 기술을 활용해 분석하는 의료기기업체 뷰노의 의료영상진단 보조소프트웨어가 혁신의료기기로 인정받았다. 정부가 혁신의료기기제도를 마련한 후 첫 대상이다. 다원메닥스의 암 치료장치도 2호 혁신의료기기로 인정받았다.

식품의약품안전처는 이날 관련법과 절차에 따라 지정한 혁신의료기기 2개를 공고했다. 혁신의료기기는 정보통신기술이나 바이오기술, 나노기술 등 첨단기술을 적용해 기존 의료기기나 치료법에 비해 안전성ㆍ유효성을 개선했거나 개선할 것으로 기대되는 의료기기를 뜻한다.

뷰노의 소프트웨어는 눈 안쪽 영상을 분석하는 의료영상진단보조소프트웨어다. AI로 눈 내부 후면에 망막이 있는 영상을 분석해 혈관이상 등 12가지 이상소견을 살핀다. 기존에 의료기기로는 허가받은 상태다. 다원메닥스가 개발중인 치료용 중성자 조사장치는 암세포가 붕소를 포획하는 특징을 이용했다. 암세포에 붕소를 투입한 후 입자가속기를 통해 발생하는 중성자를 쪼이면, 붕소가 중성자와 반응해 암세포를 사멸하는 방식이다. 암세포를 선택적으로 사멸하기 위해 개발 중이다.

혁신 의료기기로 지정됐더라도 개발이 완료된 후에 안전성ㆍ유효성 기준에 따라의료기기 허가를 받아야 한다. 이의경 식약처장은 "이번 혁신 의료기기 지정이 개발이나 제품화를 본격적으로 지원하는 시작이 될 것"이라며 "혁신 의료기기가 신속히 제품화돼 시장 경쟁력을 갖출 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr