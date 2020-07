박영선 중소벤처기업부 장관이 22일 서울 종로구 LG광화문빌딩에서 열린 '자상한 기업' 협약식에서 김영주 한국무역협회장, 윤춘성 LG상사 대표와 기념촬영을 하고 있다. /문호남 기자 munonam@

>Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.