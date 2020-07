22일 서울 종로구 경복궁에서 관계자들이 흥례문을 개방하고 있다. 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확산 여파로 휴관했던 고궁과 왕릉 등 실내외 관람시설은 이날 55일 만에 다시 문을 열었다./김현민 기자 kimhyun81@

