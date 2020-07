최숙현 선수 가해자 더 있다…이용 의원, 고인 일기장 공개

[아시아경제 김흥순 기자] 고(故) 최숙현 선수가 경주시청 트라이애슬론(철인3종경기) 팀에서 자신을 힘들게 한 선수가 더 있다고 일기장에 쓴 사실이 추가로 파악됐다.

미래통합당 이용 의원은 22일 열린 국회의 '철인3종경기 선수 가혹행위 및 체육분야 인권침해에 대한 청문회'에서 故최숙현 선수가 생전에 쓴 일기의 일부를 공개했다.

이에 따르면 최 선수는 '나의 원수는 누구인가', '애가 아는 가장 정신 나간 사람은 누구인가'라는 물음과 함께 김규봉 감독과 장 모 선수, 김정기(김도환 선수의 개명 전 이름)뿐 아니라 전 경주시청 소속 선수 두 명의 이름을 적었다. 또 "이 질문은 백번 해도 똑같은 답이지"라며 "이 모 선수는 조금 바뀐 것 같기도"라고 썼다.

당초 故 최숙현 선수와 유족이 지난달 고소장에 적시한 피고소인은 김 감독과 팀 운동처방사 안주현씨, 선배 선수 2명 등 총 4명이었다.

이용 의원은 "현재까지 밝혀진 가해자 외에 추가 가해자가 더 드러났다"며 "경주시청 트라이애슬론팀 내에서 감독의 영향이 이 정도였다는 것"이라고 지적했다.

한편 이날 청문회 증인으로 출석한 김도환 선수는 "2016년 뉴질랜드 전지훈련에서 육상 훈련 중 최숙현 선수가 내 앞을 가로막는다는 이유로 뒤통수를 가격했다"고 시인했다. 그러면서 "(김규봉 감독, 안주현 운동처방사, 장 모 선수가) 최숙현 선수에게 폭행과 폭언을 한 걸 본 적이 있다"고 증언했다.

