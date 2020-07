[아시아경제 오주연 기자] 이스트아시아홀딩스 이스트아시아홀딩스 900110 | 코스닥 증권정보 현재가 230 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 230 2020.07.22 00:00 장중(20분지연) close 는 2020년 회계연도 반기보고서 작성이 지연되고 있어 금융감독원에 반기보고서등 지연제출에 대한 제재 면제 심사를 신청했다고 22일 공시했다.

회사 측은 "주요 사업장을 중국에 두고 있는데, 해당 국가는 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 영향으로 이동제한 등 업무 수행에 어려움을 겪고 있어 반기보고서 작성이 지연되고 있다"고 설명했다.

이어 "제재 면제 대상으로 승인될 경우 오는 9월28일(30일 연장)까지 제출할 예정"이라고 덧붙였다.

