이스트아시아홀딩스, 중국 경매플랫폼 지분투자… 감정소비 시장 조준

코스닥 상장사 이스트아시아홀딩스 이스트아시아홀딩스 900110 | 코스닥 증권정보 현재가 962 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 970 2026.01.26 개장전(20분지연) 관련기사 이스트아시아홀딩스, 브랜드관리 사업에 AI 마케팅 솔루션 도입이스트아시아홀딩스, 지분투자 통해 기존사업에 AI기술 접목[특징주]국내 상장 中 기업 '불기둥'…헝셩그룹 상한가 등 11곳 모두 상승 전 종목 시세 보기 close 는 전문 경매 플랫폼 '구즈파이'를 보유한 You Bid Technology Holdings Limited의 지분 19.8%를 취득할 예정이라고 26일 밝혔다.

전문 경매 플랫폼 구즈파이는 특정 IP를 중심으로 운영되는 플랫폼으로 스토리텔링과 경매를 결합한 차별화된 비즈니스 모델을 구축하고 있다. 다수의 서브컬처 및 트렌드 IP와 협업 관계를 형성하고 있으며 높은 고객 충성도와 수익성을 동시에 확보하고 있는 것이 특징이다.

이스트아시아홀딩스는 자사 제품을 경매 플랫폼의 경매품 IP와 결합해 '콜라보 상품'으로 재탄생시킨다. 이를 통해 제품에 새로운 셀링포인트를 부여하고, 경매 플랫폼 참여자를 브랜드의 소비자로 전환시키는 1석 2조 효과를 노린다는 전략이다.

이번 투자는 중국 내 감정소비 시장에 본격 진입하는 신호탄이기도 하다. 감정소비는 실용성보다 개인의 감성과 취향, IP에 대한 애착을 소비 기준으로 삼는 트렌드로 최근 중국 MZ세대를 중심으로 새로운 소비 패러다임으로 자리 잡고 있다.

이스트아시아홀딩스 관계자는 "이번 투자는 단순한 재무적 투자가 아니라 전략적 협업을 통해 판매구조를 레벨업하고 브랜드 사업의 수익 모델을 다각화하기 위한 중장기적 판단"이라며 "장기적인 시장경쟁력을 제고하는 전환점이 될 것"이라고 전했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



