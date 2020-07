디지털성범죄 2차 피해 막는다…'라바웨이브' 삭제 기술

디지털 성범죄 대응 전문 기업

피해자들의 '잊혀질 권리'

몸캠피싱 대처법도 소개

[아시아경제 김대섭 기자] 디지털 성범죄 대응 전문 기업인 라바웨이브가 피해자들의 '잊혀질 권리'를 위한 게시물 삭제 서비스를 확대한다. 자체 보유한 크롤링 기술과 빅데이터 활용 등을 통해 디지털 성범죄 피해자들의 고통을 줄일 수 있는 솔루션을 제공한다.

라바웨이브는 22일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 '디지털 성범죄, 게시물 삭제 서비스' 기술 설명회를 가졌다. 이날 설명회에서는 라바웨이브의 크롤링(소프트웨어 등이 웹을 돌아다니며 유용한 정보를 찾아 특정 데이터베이스로 수집해 오는 작업)기술력과 빅데이터 활용 등으로 기술적 서비스와 네트워크를 통한 삭제 서비스의 동시 진행이 가능하다는 점이 소개됐다.

라바웨이브는 디지털 성범죄가 사회적 문제로 떠오르면서 피해자를 지원하고 청소년을 돕기 위한 정부 및 각 지방자치단체의 노력들이 계속되고 있지만 피해자들의 '잊혀질 권리'에 대한 인식은 아직 부족하다고 주장한다.

잊혀질 권리란 자신과 관련된 인터넷상 각종 정보의 소유권을 강화하고, 이에 대한 수정이나 영구적인 삭제를 요청할 수 있는 권리를 말한다. 몸캠피싱 영상, 딥페이크 사진 등 디지털 성범죄 피해자들의 게시물이 퍼지는 것은 순식간이고 이로 인한 피해는 회복이 불가능한 수준이지만 삭제는 오롯이 피해자들의 몫인 게 현실이라는 것이 라바웨이브의 설명이다.

라바웨이브는 특히 스마트폰으로 음란채팅을 하자고 유혹한 뒤 이를 빌미로 돈을 뜯어내는 이른바 '몸캠피싱'의 위험성과 대처법을 강조했다. 몸캠피싱이란 영상채팅 과정에서 피해자의 알몸이나 신체 일부가 드러난 영상을 확보한 뒤 퍼뜨리겠다고 협박해 금품을 요구하는 범죄를 말한다.

협박범들은 영상채팅 과정에서 APK파일 같은 해킹파일을 보내 피해자 스마트폰에 설치되도록 만드는데 이를 통해 필요한 연락처를 확보한 후 녹화된 영상을 유포하겠다고 협박하며 돈을 요구하기도 한다.

몸캠피싱 범죄는 매년 증가하고 있어 사회적 문제가 되고 있다. 경찰청이 발표한 '2019 사이버위협 분석 보고서'에 따르면 몸캠피싱 범죄는 2015년 102건, 2016년 1193건, 2017년 1234건, 2018년 1406건, 2019년 1824건 등 지난 5년간 꾸준히 증가하고 있다.

라바웨이브에 따르면 신고되지 않은 범죄도 많아 관련 업계에서는 몸캠피싱 피해자를 연간 1만여명 이상, 실제 피해 금액은 300억원 이상일 것으로 추산하고 있다. 라바웨이브가 지난 5년간 몸캠피싱 피해자를 돕기 위해 기술 등을 지원한 건수는 2015년 875건, 2016년 1570건, 2017년 2345건, 2018년 3764건, 2019년 3977건으로 나타났다.

디지털 환경이 발전하면서 몸캠피싱 범죄 수법도 진화하고 있다. 라바웨이브는 몸캠피싱 대처법을 소개했다. 우선 출처 불명의 파일을 절대 실행하지 않는다. 영상통화 시 상대가 보낸 파일은 스마트폰 정보를 해킹하는 APK파일이다. 따라서 피해 예방을 위해 알 수 없는 앱은 설치하지 않는다.

특히 협박범에게 절대 돈을 보내지 않는다. 한번 돈을 주면 반복해서 송금을 요구하며 돈을 보낼 수 없을 때 동영상을 유포하기도 한다. 돈을 주는 것은 절대 해결책이 될 수 없다. 가족, 지인에게 낯선 영상을 받으면 바로 삭제하라고 말해 둔다. 피해 즉시 주변에 모르는 자가 보내는 영상을 보지 말 것을 당부한다. 혼자 고민 시 자칫 정서적 고립에 빠질 수도 있다.

협박범의 정보들을 최대한 수집해 신고한다. 협박이 시작되면 협박범의 문자 및 전화번호, 녹음된 통화내용, 계좌 정보 등 증거자료를 최대한 확보한 뒤 경찰에 신고한다. 또 동영상 유포 차단 전문업체의 도움을 받는다. 수사가 진행되는 동안에도 동영상 유포 협박은 계속되므로 경찰 신고와 함께 동영상 유포 차단이 가능한 전문업체의 도움을 받는다.

김준엽 라바웨이브 대표는 "몸캠피싱, 잊혀질 권리 모두 당사가 보유한 기술력을 바탕으로 서비스를 제공하고 피해자들 구제를 지원하는 방식으로 시장을 공략할 방침"이라며 "이와 관련해 서울시 및 강원도와 업무협약 체결을 진행하고 있다"고 말했다.

김대섭 기자 joas11@asiae.co.kr