장제원, '세종시 행정수도' 지지…"왜 일축하고 있는지 이해 안가"

[아시아경제 김혜민 기자] 장제원 미래통합당 의원이 김태년 더불어민주당 원내대표가 제안한 청와대·국회 세종시 이전을 지지하고 나섰다.

장 의원은 22일 자신의 페이스북을 통해 "우리당이 세종시 행정수도 완성론을 왜 반대로 일관하고 일축하고 있는지 이해가 가질 않는다"며 이 같이 말했다.

그는 "민주당의 국면전환용이라는 이유로 일축하고 있다면 결국 손해보는 쪽은 우리일 것"이라며 "우리가 주장하는 기본소득론은 당의 외연확장을 위한 정치적 의도가 전혀 없다고 말할 수 있는가"라고 반문했다.

장 의원은 "반대만 하고 있을 수 없는 이유는 너무도 분명하다"며 "지금의 수도권 집중현상을 이대로 방치하고 국가의 미래를 논할 수 있는가, 쇠락하고 있는 지방을 이대로 방치할 것인가"라고 강조했다.

그는 "수도권 국회의원이 절반을 넘고 있고, 대한민국 인구의 과반 이상이 수도권에 몰려있다. 제2의 도시 부산마저도 인구가 빠져나가고 있다"며 "곧, 서울의 결정이 대한민국의 결정이 될 것이고 수도권 이외의 목소리는 사라져 버릴 수도 있다"고 비판했다.

장 의원은 헌법재판소가 이미 위헌 판결을 내린데 대해선 "16년전 판결이 영원한 판결은 아니다"고 말했다.

그는 "통합당은 국가대개조 차원에서 행정수도 완성론을 넘어 공공기관들의 대규모 지방이전을 비롯한 지방 주재원 확대 등 종합적인 지역균형발전 전반에 대한 논의를 오히려 민주당보다 더 강한 목소리를 내며 주도해 나가야 할 것"이라고 당 지도부의 전향적인 입장 변화를 촉구했다.

김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr