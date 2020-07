코스피 2228.20으로 하락 출발…'혼조세'

[아시아경제 이민지 기자] 코스피기 혼조세를 보이고 있다. 외국인과 기관의 매도세에 하락 출발했지만 개인의 매수세가 커지면서 상승과 하락을 오가고 있다.

22일 오전 9시 16분 코스피 지수는 전 장보다 0.02%(0.17포인트) 오른 2229.00을 가리키고 있다. 이날 0.03%(0.63포인트) 내린 2228.20에 개장한 코스피는 하락 폭을 키우는 듯했지만 개인의 매수세가 커지면서 이내 상승 반전했다.

코스피시장에서 개인은 1392억원어치 주식을 샀고, 외국인과 기관은 각각 677억원, 815억원어치 주식을 팔았다.

서상영 키움증권 연구원은 “전일 강세를 보였던 종목군에 대한 매물 소화 과정이 나타날 것”이라며 “미국 상무부가 11개 중국 회사를 신장 위구르 관련 제재 목록에 포함해 미·중 마찰 우려에 따른 매물 출회 가능성이 높다”고 말했다.

시가총액 상위종목은 대부분 내림세다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 55,200 전일대비 100 등락률 -0.18% 거래량 1,400,035 전일가 55,300 2020.07.22 09:08 장중(20분지연) close 는 전일 종가와 같은 5만5300원을 기록했다. SK하이닉스(-0.48%), 네이버(-2.41%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 316,500 전일대비 5,000 등락률 -1.56% 거래량 90,419 전일가 321,500 2020.07.22 09:08 장중(20분지연) close (-1.24%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 520,000 전일대비 11,000 등락률 -2.07% 거래량 40,187 전일가 531,000 2020.07.22 09:08 장중(20분지연) close (-1.69%)도 내림세다.

코스닥지수는 같은 시각 전 장보다 0.41%(3.26포인트) 내린 787.32를 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 전일 종가와 같은 790.52에 당을 시작했다. 코스닥시장서 개인은 874억원어치 주식을 샀고, 외국인과 기관은 각각 441억원, 380억원어치 주식을 팔았다.

시가총액 상위종목 중에선 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 91,900 전일대비 300 등락률 +0.33% 거래량 62,534 전일가 91,600 2020.07.22 09:08 장중(20분지연) close (0.11%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 297,000 전일대비 2,600 등락률 -0.87% 거래량 31,909 전일가 299,600 2020.07.22 09:08 장중(20분지연) close (0.17%), 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 73,900 전일대비 2,600 등락률 +3.65% 거래량 389,139 전일가 71,300 2020.07.22 09:08 장중(20분지연) close (4.35%)가 올랐고 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 316,500 전일대비 5,000 등락률 -1.56% 거래량 90,419 전일가 321,500 2020.07.22 09:08 장중(20분지연) close 헬스케어(-1.26%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 189,300 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 458,196 전일가 189,300 2020.07.22 09:08 장중(20분지연) close (-2.8%)은 하락했다.

