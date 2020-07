위메프, '마트위크' 거래액 1년새 209배 ↑

물티슈, 분유 등 소모품부터 건강보조식 인기…최근 반려동물 용품 매출 증가

[아시아경제 김철현 기자] 위메프는 지난달 마트위크 거래액이 서비스를 시작한 지난해 8월 대비 약 209배 증가했다고 22일 밝혔다. 구매고객은 215배 가량 늘었다. 마트위크는 위메프에서 엄선한 생필품을 합리적인 가격에 판매하는 행사다.

마트위크 거래액 증가에는 고객 맞춤형 상품 및 혜택 확대가 가장 큰 요인으로 작용했다. 마트위크 진행 딜 수는 초창기 대비 33배 이상, 쿠폰 할인율은 평균 15% 증가했다. 자연스럽게 마트위크를 찾는 고객들이 늘었고 거래액 상승으로 이어진 것으로 풀이된다.

비대면(언택트) 소비 부상으로 온라인에서 생필품을 구매하는 소비자가 증가한 것도 마트위크의 성장에 영향을 미쳤다는 것이 위메프의 설명이다. 지난 1년간 마트위크 고객들은 유아 물티슈, 분유, 화장지, 키친타올, 영양제 등을 가장 많이 구매했다. 최근에는 반려동물 관련 용품 소비도 크게 늘었다.

위메프는 오는 27일부터 31일까지 7월 마트위크를 진행, 행사 기간 최대 50% 할인 쿠폰을 제공한다. 위메프 관계자는 "마트위크는 위메프가 주기적으로 진행하는 대표 위크 행사 중 하나로 식품, 생필품 등 다양한 마트 상품을 특가에 판매해 고객 반응이 좋다"며 "20~40대 여성들이 오후 시간에 많이 이용하는 편이며, 이들을 위한 혜택을 지속 강화하겠다"고 전했다.

