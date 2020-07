서울 코로나 신규 확진 13명 추가…누적 1511명

강서 요양시설 관련 3명·경로미상 5명 등

[아시아경제 한진주 기자] 서울에서 발생한 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 이날 오후에 13명이 추가됐다. 누적 확진자 수는 1511명이다.

21일 서울시는 이날 신규환자 13명을 추가로 파악했다고 밝혔다. 감염 경로는 ▲해외접촉 1명 ▲강서구 요양시설 관련 3명 ▲강남구 사무실 관련 1명 ▲강남구 사무실 K빌딩 관련 1명, ▲기타 2명 ▲경로 미상 5명이었다.

강서구 요양시설 관련 환자는 지금까지 서울 14명을 포함해 전국에서 최소 15명이다. '강남구 사무실 관련'과 '강남구 사무실 K빌딩 관련'은 서울 발생 확진자 수는 각각 누적 24명, 4명이다.

서울시에서 자치구 별 확진 사례는 동작구(66번), 동대문구(42번), 종로구(27번) 등이다. 동작구 66번(60대, 대방동) 확진자는 '강남구 사무실 관련' 환자인 금천 36번(독산3동, 18일 확진)으로부터 감염된 것으로 추정된다. 지금까지 금천 36번의 접촉자들 중 최소 7명이 추가로 확진 판정을 받았다. 다수가 부동산 관련 일을 하는 것으로 조사됐다.

동대문 42번(이문1동)은 18일부터 발열과 몸살 등 증상이 있었고 20일 낮 12시 30분께 집 근처 어린이집에 자녀를 데리러 갔으나 마스크를 착용해 접촉자는 발생하지 않았다. 환자의 동거가족 4명은 모두 음성 판정을 받고 21일부터 자가격리중이다. 종로 27번은 해외유입 사례로 특기할만한 접촉자나 동선이 없었다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr