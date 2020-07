김해시, 민선7기 출범 2년 공약추진상황 보고회 개최

161개 공약 중 80건 완료 … 공약이행율 49.7%

[아시아경제 영남취재본부 강샤론 기자] 경남 김해시는 민선 7기 출범 2년을 맞아 21일 시청 소회의실에서 허성곤 시장과 간부 공무원, 시민 공약평가단 등 50여명이 참석한 가운데 '시장공약 사항 추진상황 보고회'를 개최했다.

이번 보고회는 민선 7기 2년 동안 공약사업의 이행상황을 점검하고 완료된 사업의 지속적인 추진 방안과 부진사업에 대한 문제점 분석, 시민 공약평가단의 질의응답 방식으로 진행됐다.

공약 이행 비율은 일자리 경제도시, 가야문화교육 도시, 희망복지 도시, 친환경 미래도시의 4대 분야 총 161개 중 모두 80개 사업을 이행 완료해 49.7%의 공약 이행율을 나타냈다.

주요 완료사업은 ▲의·생명 의료기기 강소연구개발특구 지정 ▲2024년 전국체전유치 ▲국제안전도시 공인 ▲경남콘텐츠 기업육성센터 건립 ▲김해 형 청년 카드 도입 ▲청년몰 조성 ▲동부치매안심센터 건립 ▲김해시민 안전보험 운영 ▲횡단보도 음성안내시스템(시각장애인 대상) 확대 ▲부봉지구 도시계획도로 개설 등이다.

허 시장은 “공약사업은 시민과의 약속으로, 코로나19 상황에서도 맡은 임무를 충실히 해온 직원들과 공약이 추진될 수 있도록 조언을 아끼지 않은 시민 공약평가단에 감사하다”며 “완료되지 않은 주요 공약에 대해서는 행정역량을 집중하고 성공적으로 추진해 시민이 체감할 수 있는 김해 만들겠다”고 말했다.

