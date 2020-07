기업은행, 혁신금융그룹 신설 등 조직개편 단행…부행장 3명 승진 인사

혁신금융그룹, 자산관리그룹 신설

[아시아경제 김민영 기자] IBK기업은행이 부행장 인사와 조직개편을 21일 단행했다고 밝혔다.

우선 혁신금융그룹을 신설했다. 미래산업과 고객 변화에 선제적으로 대응하고 창업벤처기업과 혁신기업 등 중소기업에 대한 금융·비금융 서비스를 보다 적극 지원토록 했다.

혁신금융그룹 아래엔 혁신금융부, 혁신투자부, 창업벤처지원부, IBK컨설팅센터를 뒀다.

이들 부서는 ▲혁신 창업기업 발굴 및 육성 ▲모험자본 시장 선도 ▲기업 성장단계별 종합 지원체계 구축 ▲동산담보, 크라우드펀딩을 포함한 신상품 개발을 통한 금융지원 확대 등 혁신금융 업무를 담당한다.

또 자산관리(WM) 컨트롤타워로 자산관리그룹을 신설했다.

기존 신탁부, 수탁부를 비롯해 이번에 신설한 자산관리전략부, 투자상품부로 구성됐다.

▲일관성 있는 자산관리 전략 수립 ▲체계적인 투자상품 선정·관리 ▲고객 맞춤형 이익 관리 등의 업무를 담당한다.

IBK경제연구소도 기존 본부장급 조직에서 첫 부행장급 조직으로 올라섰다.

홍보와 브랜드 전략을 총괄하는 홍보브랜드본부도 별도로 신설했다. 전문성 강화를 위해 외부 인사 영입을 검토 중이라고 밝혔다.

기업은행은 이날 부행장 3명에 대한 승진 인사도 실시했다. 임기는 오는 23일부터다.

신임 부행장에는 김형일 글로벌사업본부장을 혁신금융그룹장으로 선임했다. 조봉현 IBK경제연구소장을 본부장급에서 부행장급으로 승진시켰고, 장민영 강북지역본부장을 리스크관리그룹장으로 임명했다.

김 신임 부행장은 글로벌사업부장, 전략기획부장 등을 거치면서 글로벌 감각과 기획력을 갖췄다는 평가다.

조 신임 부행장은 중소기업과 통일 정책 관련 분야 전문가로 중장기 전략 수립 및 경영진의 의사결정 등 경영활동을 지원하는 '싱크탱크' 역할을 하게 될 것으로 기대된다.

장 신임 부행장은 IBK경제연구소, 자금부, 기업설명회(IR) 부서 등을 두루 거쳤다.

윤종원 기업은행장은 "취임 초 혁신금융·바른경영을 양대 축으로 혁신경영을 통해 초일류 글로벌 금융그룹으로 만들겠다는 비전을 제시했다"면서 "이번 조직개편으로 은행 경영 혁신을 위한 탄탄한 토대를 마련하고 중소기업에 대한 지원과 금융소비자보호를 위해 더욱 노력하겠다"고 밝혔다.

