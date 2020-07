[아시아경제 황윤주 기자] 포스코는 21일 "하반기에도 투자 우선순위 조정 등 유동성 관리를 하겠다"고 밝혔다.

포스코 관계자는 이날 2분기 실적 컨퍼런스콜에서 "원료비 절감과 공정기술 개선 통해 전사적인 비용 절감으로 원가 절감을 지속적으로 강화할 것"이라며 "코로나19 장기화 가능성에 대비해 현금흐름 중심의 경영을 통해 재무건전성 등에서 톱 수준을 유지했다"고 설명했다.

