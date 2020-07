GC녹십자랩셀, 유전자 약물전달 관련 조성물 특허취득

[아시아경제 조현의 기자] GC 녹십자랩셀 녹십자랩셀 144510 | 코스닥 증권정보 현재가 53,700 전일대비 1,200 등락률 +2.29% 거래량 128,267 전일가 52,500 2020.07.21 09:23 장중(20분지연) close 은 특허청으로부터 뇌 질환 치료용 유전자 약물 전달과 관련된 조성물 특허를 취득했다고 21일 밝혔다.

이번 특허는 비강 내 투여 방식을 통해 뇌 신경계에 치료용 약물을 효율적으로 전달할 수 있는 특정 구조의 재조합 단백질과 이를 활용한 유전자 조성물 기술이다.

뇌 질환 치료를 위해서는 약물을 뇌 신경계에 효과적으로 전달하는 것이 중요하다. 하지만 일반적인 약물 투여 방법은 약물이 뇌혈관 장벽을 투과하지 못해 증상 개선에 한계가 있으며 많은 양의 약물 투여에 의한 부작용이 수반되는 문제점이 있다.

GC 녹십자랩셀 녹십자랩셀 144510 | 코스닥 증권정보 현재가 53,700 전일대비 1,200 등락률 +2.29% 거래량 128,267 전일가 52,500 2020.07.21 09:23 장중(20분지연) close 은 동물 실험을 통해 이 기술의 유효성을 확인했다. 소아 뇌 신경계 희귀질환인 ‘GM1 갱글리오시도증’ 동물 모델에 유전자치료제 조성물을 주입한 결과 뇌 조직에서 높은 유전자 발현율이 나타났다는 설명이다.

황유경 GC 녹십자랩셀 녹십자랩셀 144510 | 코스닥 증권정보 현재가 53,700 전일대비 1,200 등락률 +2.29% 거래량 128,267 전일가 52,500 2020.07.21 09:23 장중(20분지연) close 세포치료연구소장은 "광범위한 뇌 신경계 질환으로 응용이 가능한 원천 기술을 확보한 만큼 차세대 유전자치료제 개발에 박차를 가할 것"이라고 했다.

조현의 기자 honey@asiae.co.kr