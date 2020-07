'백년가게', 현대·기아차 내비에 담긴다

현대기아차 내비게이션에 전국 405개 백년가게 위치정보 제공

[아시아경제 김철현 기자] 중소벤처기업부(장관 박영선, 이하 중기부)는 현대기아차 내비게이션에 '백년가게' 정보를 연계했다고 21일 밝혔다.

백년가게는 30년 이상 장수하는 소상공인 중 전문성, 차별성, 성장 가능성 등을 평가해 중기부가 소상공인 성공모델로 선정하고 현판식 개최, 판로개척, 경영컨설팅, 홍보 등을 지원하는 제도로 지난 2018년부터 지금까지 총 405개 업체를 선정했다. 동네 음식점, 미용실, 사진관, 양복점 등 지역 주민들이 오랜 기간 다녔던 업체가 백년가게로 선정되면서 전국의 관광객들이 찾는 지역 명소로 발돋움하고 있다.

백년가게 정보가 현대기아차 내비게이션에 탑재되면서 운전자는 키워드 검색을 통해 가까운 거리의 백년가게를 찾을 수 있게 됐다. 또한 내비게이션 지도에 백년가게 위치와 로고가 함께 노출돼 브랜드 확산과 홍보에도 도움이 될 것으로 기대된다. 현대기아차 관계자는 "고객에게는 운전에 도움이 되는 정보를, 소상공인에게는 홍보의 기회를 제공할 것으로 기대한다"며 "앞으로도 다양한 방면에서 상생의 가치를 발휘할 수 있는 사업을 진행하겠다"고 밝혔다.

중기부 관계자는 "현대기아차가 여름 휴가철을 맞아 전국의 백년가게를 안내함으로써, 지역 명소가 전국의 명소가 되는 계기가 될 것으로 기대된다"며 "향후에도 다양한 방법으로 백년가게를 국민에게 알릴 수 있는 상생 협업 사례를 발굴하겠다"고 했다.

