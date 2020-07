[1보]한국군 첫 전용 통신위성 발사 성공

미 케이프 커내버럴 공군기지 케네디 우주센터에서 발사

약 18분 뒤 프랑스 위성관제센터(TSOC)와 첫 교신 시도

[아시아경제 양낙규 기자]한국군 첫 전용 통신위성인 '아나시스(Anasis) 2호'가 성공적으로 발사됐다.

21일 방위사업청은 "미국 케이프 커내버럴(Cape Canaveral) 공군기지 케네디 우주센터에서 20일 오후 5시 30분(미국 현지시간) 아나시스 2호를 성공적으로 발사했다"고 밝혔다.

아나시스 2호는 발사 약 32분 후 고도 약 630㎞ 지점에서 팰컨-9 발사체로부터 정상적으로 분리됐다. 이어 약 18분 뒤(발사 후 50분 뒤)에는 프랑스 툴루즈(Toulouse) 위성관제센터(TSOC)와 첫 교신을 시도할 예정이다. TSOC(Toulouse Space Operations Center)는 프랑스 툴루즈에 위치한 위성 관제소다. 이 기관은 위성 발사 후 초기 운용 궤도(LEOP)를 거쳐 목표 궤도에 이르기까지의 과정에서 위성 상태를 감시하고 수신된 정보를 분석한다.

