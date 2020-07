비대면으로 모든 뱅킹 한번에…신한은행 '쏠비즈' 출시

[아시아경제 김효진 기자] 신한은행은 개인사업자 및 법인 고객의 편리한 모바일뱅킹 사용을 위한 맞춤형 플랫폼 쏠비즈(SOL Biz)를 출시한다고 20일 밝혔다.

신한은행은 ▲쉽고 빠른 뱅킹 서비스 ▲고객 중심의 금융 서비스 ▲편리한 비금융 서비스를 목표로 기존 기업용 모바일뱅킹 신한 S기업뱅크를 전면 개편해 쏠비즈를 출시했다.

쏠비즈는 개인사업자 고객이 영업점 방문 없이도 비대면으로 기업 인터넷ㆍ모바일 뱅킹에 가입할 수 있으며 기업용 공인인증서를 사용하지 않고 지문과 패턴을 통한 간편로그인을 지원하는 등 개인 뱅킹 수준의 편리한 사용 환경을 구현했다는 설명이다.

또한 사업자 전용 원화 및 외화계좌, 쏠편한 사업자대출 등 14개의 금융 상품을 비대면으로 가입할 수 있고 비대면 신용평가 신청, 사진 촬영을 통한 증빙서류 제출, 전자세금계산서 발급도 가능하며 기업의 효율적인 자금관리를 위한 웹CMS(기업자금관리시스템)를 탑재해 모든 은행 및 카드사의 거래내역 및 영업관련 매출 정보 등을 조회할 수 있다.

이 밖에도 기업 고객의 원스톱 경영 활동을 위해 다양한 업체와 제휴를 통해 신한카드의 빅데이터 활용 마케팅 플랫폼인 '마이숍 파트너'와 SK텔레콤의 개인사업자 경영지원 플랫폼 행복스토어 및 세무신고 서비스(SSEM), 홍보지원 서비스(크몽), 출퇴근관리서비스(알밤) 등의 비금융 서비스를 제공한다.

신한은행은 8월 말까지 쏠비즈 최초 가입 및 로그인 고객 1000명에게 스타벅스 커피 쿠폰을 제공하고 쏠편한 사업자대출, 노란우산공제 등 쏠비즈를 통한 상품 가입 고객에게 추첨을 통해 LG그램 노트북(1명), 갤럭시S6 라이트(3명) 등 경품을 제공한다.

김효진 기자 hjn2529@asiae.co.kr