中 베이징, 코로나19 대응 단계 내일부터 하향 조정

[아시아경제 이동우 기자] 중국 수도 베이징 당국은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 대응 단계를 한 달여 만에 하향 조정했다.

신경보(新京報) 등 외신에 따르면 베이징시는 19일(현지시간) 코로나19 일일 브리핑에서 20일부터 대응 단계를 기존 2급에서 3급으로 낮춘다고 발표했다. 이는 베이징에서 지난 6일 이후 코로나19 신규 확진자가 나오지 않은데 따른 후속 조치다.

앞서 베이징 당국은 지난 6월 11일 대형 농수산물 시장인 신파디(新發地) 도매 시장에서 집단 감염으로 확진 환자가 100명을 넘어서자 지난달 16일 대응 단계를 2급으로 상향한 바 있다.

대응 단계 하향 조정되면 일반식당의 영업이 보다 자유로워지며 고위험 지역에 대한 봉쇄식 관리가 해제된다. 농구, 배구 등 체육 활동도 허용된다.

아울러 3급 대응 단계가 지속되면 오는 9월 베이징의 학교 개학 시 학생들의 등교도 가능해진다.

