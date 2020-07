정몽구 현대차그룹 회장, 입원 치료중…"병세 호전되면 퇴원"

[아시아경제 우수연 기자]정몽구 현대차그룹 회장(사진)이 서울의 한 병원에 입원해 치료를 받고 있는 것으로 확인됐다.

17일 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 117,500 전일대비 7,500 등락률 +6.82% 거래량 4,265,529 전일가 110,000 2020.07.17 15:30 장마감 close 그룹 관계자는 "정 회장이 대장 쪽 염증으로 병원에 입원해 치료를 받고 있다"며 "치료는 순조롭게 진행되고 있으며 병세가 호전되면 퇴원할 예정이고 일각에서 제기된 위독설은 전혀 사실 무근"이라고 밝혔다.

현대차그룹은 입원 시기나 병원 등은 따로 공개할 수 없다고 덧붙였다. 이날 오후 한때 재계에서는 정 회장이 입원 사실이 알려지며 위독하다는 소문이 돌기도 했다.

올해 82세인 정 회장은 지난 2016년 이후 공개 석상에 모습을 드러내지 않고 있다. 재계에서는 2018년 9월 정의선 현대차그룹 수석부회장이 경영 전면에 나선 이후 사실상 정 회장이 경영 일선에서 물러난 것으로 보고있다.

지난 3월 현대자동차 정기 주주총회 이후 정 회장은 이사회 의장직과 사내이사에서 물러났으며, 정 수석부회장이 차기 이사회 의장직을 넘겨 받았다.

