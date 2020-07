[아시아경제 이민지 기자] 멕아이씨에스 멕아이씨에스 058110 | 코스닥 증권정보 현재가 33,300 전일대비 800 등락률 -2.35% 거래량 191,049 전일가 34,100 2020.07.17 15:30 장마감 close 는 12억 규모로 종속회사인 멕헬스케어에대해 금전대여를 결정했다고 17일 공시했다. 대여금액은 자기자본 대비 28%에 해당하며 금전대여 목적은 운영자금조달을 위해서다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr