김종인 "내년까지 개헌 '회의적'…내각제 좋다고 생각"

[아시아경제 임춘한 기자] 김종인 미래통합당 비상대책위원장은 17일 박병석 국회의장이 개헌을 공식 제안한 것에 대해 "내가 보기에 왜 내년이 적기가 되는지 이해가 잘 되지 않는다"며 “개헌을 하려면 대선 전에 해야 해서 대선이 1년 쯤 남은 시점이 적기라고 판단하는 것 같은데 지금부터 준비해서 내년 4월까지 개헌을 완성할지는 상당히 회의적”이라고 밝혔다.

김 위원장은 이날 오후 국회 의원회관에서 열린 '중·소상공인의 꿈: 백년가게 길을 찾다' 토론회 직후 기자들과 만나 "개헌이라고 말만 했지 무엇 때문에, 무엇을 변경하겠다는 구체적인 내용이 없다"며 이같이 말했다.

김 위원장은 "제가 18대 국회 때 헌법 개정 정책자문위 위원장을 해서 개헌의 시안까지 제출한 적이 있다"며 "기본적으로 우리나라가 개헌하려면 권력구조를 어떻게 가져갈 것인가가 핵심 방향이어야 한다"고 강조했다.

김 위원장은 "대통령제는 그동안 우리가 많이 체험했고 그에 대한 정책을 다 알고 있다"며 "개헌을 하면 권력을 분점하는 형태로 내각제로 개헌하는 것이 좋다고 생각한다"고 말했다.

