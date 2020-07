文 '주식양도세 제동'에…하태경 "치고 빠지기도 한두번이지"

[아시아경제 이지은 기자] 문재인 대통령이 주식양도세와 관련, "개인투자자 의욕을 꺾어서는 안된다"고 밝힌 것과 관련해 하태경 미래통합당 의원이 "치고 빠지기도 한두번"이라며 비판했다.

하 의원은 17일 페이스북에서 "주식양도세 인상, 대통령 본인이 결재한 거 아니었나"며 이같이 말했다.

문 대통령은 이날 오전 정부의 금융세제 개편안과 관련, "주식시장을 위축시키거나 개인투자자의 의욕을 꺾는 방식이 아니어야 한다"며 제동을 걸었다.

이에 하 의원은 "치고 빠지기도 한두번이지 이제 안 속는다. 졸속 정책 사과부터 하라"며 "졸속 정책 일단 지르고 매번 국민들 분노하면 그제서야 발 뺀다. 아랫사람이 임의적으로 한 것을 자기가 야단치며 바로잡는 모양새로 말이죠"라고 지적했다.

하 의원은 "치고 빠지기도 한두번이지 국민들 이제 안 속는다"며 "부동산 정책은 주식보다 더 하다. 졸속 정책 추진한 것 사과부터 하고 폐기하라"고 꼬집었다.

