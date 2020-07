김기현 "故 박원순 휴대전화 영장기각, 역대급 은폐시도"

[아시아경제 이지은 기자] 김기현 미래통합당 의원이 17일 고 박원순 서울시장의 휴대전화 통화내역 등을 확인하기 위해 경찰이 신청한 통신영장이 법원에서 기각된 데 대해 "역대급 은폐시도"라고 비판했다.

김 의원은 이날 페이스북에서 "혹여 이 정권이 시간을 질질 끌면서 국민적 분노가 가라앉기를 기다렸다가, '영장이 없어서 변사사건의 타살, 자살 여부에 관한 증거수집만 했다'고 변명하며 유야무야시켜 버리려 하는 게 아닌가 우려했는데 그 우려가 현실로 나타나고 있다"며 이같이 말했다.

그는 "저는 이 사건이 발생할 때부터 빨리 박 시장의 휴대폰부터 압수수색해야 한다고 주장해 왔다"며 "경찰이 휴대폰을 임의제출 형식으로 확보하고 있었지만, 압수수색 영장을 받지 않는 한 성범죄 가해행위와 범죄은폐 가담자에 대한 수사 목적으로 증거를 수집할 수 없기 때문"이라고 설명했다.

김 의원은 "이번 영장기각은 경찰이 적당한 부실수사로 영장기각을 사실상 유도해 책임을 회피하려는 것이거나, 이재명, 은수미, 유재수, 오거돈 사례처럼 권력의 눈치보기에 급급한 법원의 편향성이 빚어낸 역대급 은폐시도"라며 "정권이 진상을 더 은폐하기 전에 조속한 특별검사 임명과 국회 국정조사 실시를 통해 한 점 의혹없는 진실규명을 서둘러야 할 때"라고 밝혔다.

