[아시아경제 김대섭 기자] 중소기업기술정보진흥원은 이사회를 근로자 대표가 참관하는 방식으로 개최했다고 17일 밝혔다.

이번 근로자 대표 이사회 참관은 노동조합과 지난달 노사협의회에서 논의를 시작한 뒤 이번에 이뤄졌다. 이사회에서 의결되는 안건을 사전에 근로자가 확인할 수 있고, 비록 의결권은 없지만 발언권을 얻어 근로자 입장에서의 의견을 제시할 수 있다.

이재홍 기정원 원장은 "경영 패러다임을 근로자와 함께 소통하고 고민해 상생과 협력의 문화로 전환하고자 근로자 이사회 참관제를 도입했다"며 "기관의 발전과 문제 해결을 위해 제도적으로 적극 확대할 계획이다"라고 말했다.

장상민 노조위원장은 "참관제를 통해 기관은 경영의 투명성과 공익성을 확보하게 되고, 기정원 근로자는 지금보다 더 강한 소속감을 갖게 될 것이다"라고 말했다.

