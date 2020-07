LG전자, 'IFA 2020'참가…박일평 CTO 미래 비전 발표

뉴노멀 시대 새로운 고객가치 소개

B2C·B2B 아우르는 차별성 제시

[아시아경제 이동우 기자] LG전자는 오는 9월 3일~5일 독일 베를린에서 열리는 유럽 최대 가전박람회인 '국제가전박람회(IFA) 2020' 프레스 컨퍼런스에 참가한다고 17일 밝혔다.

박일평 LG전자 최고기술책임자(CTO. 사장)가 개막 첫 날 '뉴노멀 시대 고객의 변화된 삶'과 새로운 고객가치에 대해 소개할 예정이다.

박 CTO는 'IFA 2018'과 'CES 2019' 등 두 번의 기조연설을 통해 제품 중심의 제조업체에서 벗어나 LG전자가 소프트웨어, 솔루션 등을 포괄하는 라이프스타일 회사로 변모하는 모습을 보여줬다는 평가를 받았다.

또 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태 이후 늘어난 재택 근무와 온라인 교육 활성화 등 집안 생활이 강화되면서 기업과 소비자 간 거래(B2C)와 기업 간 거래(B2B)를 아우르는 글로벌 가전 회사로 차별화한 미래비전을 제시할 계획이다.

옌스 하이테커 IFA 사장은 LG전자의 IFA 2020 참가를 환영하며 "글로벌 가전시장을 이끌고 있는 LG전자가 그려내는 미래의 삶이 기대된다"고 말했다.

IFA는 올해 코로나19의 영향으로 예년 대비 행사 규모를 축소 진행한다. 주최 측인 메세 베를린은 일반 관람객들의 방문을 제한하고 참여업체와 글로벌 미디어 등을 대상으로 행사를 운영한다는 계획이다.

LG전자 관계자는 "이번 IFA 2020 프레스 컨퍼런스는 온택트 방식을 적극 활용해 운영할 계획"이라고 말했다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr