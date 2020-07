[아시아경제 이광호 기자]<전보>

◆책임운영기관장

▶충청지방통계청장 박원란

◆과장급

▶대변인 송영선 ▶품질관리과장 김문숙 ▶행정통계과장 김진 ▶마이크로데이터과장 노형준 ▶통계서비스기획과장 김우열 ▶조사시스템관리과장 김미애 ▶소득통계개발과장 김윤성 ▶인구동향과장 김수영 ▶복지통계과장 임경은 ▶조사기획과장 박진우 ▶경인지방통계청 농어업서비스업조사과장 김지은 ▶동북지방통계청 경제조사과장 안재학 ▶동북지방통계청 농어업조사과장 정희상 ▶호남지방통계청 경제사무소장 박진호 ▶호남지방통계청 제주사무소장 정규승 ▶충청지방통계청 조사지원과장 원정연 ▶충청지방통계청 지역통계과장 송준행

