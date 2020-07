"안전에 주의 기울이도록 노력"…'슈돌' 도경완 안전벨트 미착용 사과

[아시아경제 김슬기 인턴기자] KBS 예능프로그램 '슈퍼맨이 돌아왔다'(슈돌) 제작진 측이 도경완 아나운서가 방송 중 안전벨트를 착용하지 않은 것에 대해 사과했다.

14일 '슈돌' 제작진 측은 "안전벨트를 미착용한 부분에 대해 깊은 사과의 말씀을 드린다. 앞으로 더욱 안전에 주의를 기울이도록 노력하겠다"라고 말했다.

그러면서 "경찰청에 확인한 결과, 특수 견인 면허는 이미 안전벨트 교육을 이수한 1·2종 보통면허 소지자가 기능시험을 추가로 보는 것이기 때문에 안전벨트 착용 여부가 합격 항목에 포함되지 않는 것으로 확인됐다"라고 설명했다.

이어 "다시 한번 사과의 말씀을 드리며 엄중한 지적을 발판 삼아 앞으로 방송제작에 있어 더욱 신중을 가하겠다"라고 덧붙였다.

앞서 지난달 28일 '슈돌'에서는 도 아나운서가 자녀들과 함께 카라반 캠핑을 떠나기 위해 특수 소형 견인 면허를 따는 장면이 전파를 탔다. 해당 방송에서 도 아나운서는 안전벨트를 매지 않은 채 특수 소형 견인 면허를 취득했다.

이에 누리꾼들은 "안전벨트를 착용하지 않고도 면허 취득이 가능한지 의아하다"라고 지적했다.

김슬기 인턴기자 sabiduriakim@asiae.co.kr