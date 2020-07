김현석 삼성전자 사장 "세계 가전시장 4분기 이후가 문제"

'프로젝트 프리즘' 발표 1년 현장 방문

코로나19 발 자국 보호주의 강화 우려

이재용 부회장 리더 역할론 강조

[아시아경제 이동우 기자] "상반기 글로벌 가전시장은 코로나에도 불구하고 생각보다 상황이 좋았다. 문제는 4분기 이후다."

김현석 삼성전자 사장(CE부문장)은 15일 소비자 중심의 새로운 가전 사업 방향인 '프로젝트 프리즘'을 발표한 지 1년을 맞아 서울 삼성디지털프라자 강남본점을 방문해 이같이 말했다.

김 사장은 이 자리에서 "상반기에 코로나 영향으로 우려했던 것과 달리 2분기부터 생각보다 상황이 나아졌다"며 "하반기는 보복소비 시장 성장으로 3분기는 양호할 것으로 보지만 4분기 이후는 어려움이 예상된다"고 밝혔다.

그러면서 "세계 경기, 소비자심리, 실업률에 영향받는 게 4분기일 것"이라며 "어떻게 성공적으로 대응할 수 있는지 고민이 많이 된다. 경기가 얼어붙으면 아무리 노력해도 어려워지는 건 사실"이라고 말했다.

김 사장은 "코로나로 인한 변화 가운데 하나가 과거에는 세계화가 화두였다면 코로나 이후에는 지역화가 강한 이슈고, 큰 변수가 될 것"이라며 "자국 보호주의가 심해지면 자국에 공장에 지으라고 요구할 수도 있고, 자국 산업 보호를 위해 관세를 올릴 수도 있고, 여러 가지 일들이 나타날 수 있다"고 우려했다.

그는 현재와 같은 위기 상황에서 리더의 역할을 강조했다. 김 사장은 "전문경영인으로는 불확실한 시대에 필요한 투자가 일어나지 않는다"며 "이재용 부회장이 큰 숲을 보고 방향을 제시해 주는 리더 역할을 해낼 수 있다"고 말했다.

김 사장은 "빅 트렌드를 보는 눈이나 막대한 투자, 사업에 대한 역량을 분산하고 집중하는 문제는 결국 리더가 있어야 가능한 것들"이라며 "불확실성이 크고 어려운 상황에서 오너의 리더십이 절실하다"고 덧붙였다.

한편 그는 이날 신제품의 판매동향을 살펴보는 동시에 이례적으로 곧 출시할 신제품을 매장 직원들에게 공개하고 임직원들의 의견을 청취했다.

프로젝트 프리즘은 빛이 프리즘을 통과하며 다채로운 색상으로 투영되는 것처럼 삼성 가전이 다양한 소비자들의 취향을 반영해 라이프스타일 가전 브랜드로서의 위상을 강화하겠다는 의미를 담고 있다.

앞서 삼성전자는 첫번째 결과물로 지난해 6월 ‘비스포크’ 냉장고를 공개하며 ‘맞춤형 가전’ 시대를 본격화했고, 올해 1월에는 인공지능 기반으로 세탁, 건조 경험의 혁신을 보여 준 ‘그랑데 AI’, 7월에는 비스포크 개념을 외부에서 내부까지 확장한 럭셔리 냉장고 ‘뉴 셰프컬렉션’을 선보였다.

비스포크 냉장고는 도입 이래 상반기 누계로 전년 동기 대비 약 30% 성장했고, 세탁기와 건조기 역시 그랑데 AI 출시에 힘입어 상반기 누계로 전년 동기 대비 국내 시장에서 각각 35%, 60% 수준 매출 성장을 이뤘다.

이 날 방문한 매장에는 오는 9월 출시 예정인 소형 전문 보관 냉장고인 ‘큐브’와 지난 5월 미국에서 출시한 실외용 라이프스타일 TV인 ‘더 테라스’를 전시했다. 해당 제품은 사실상 프로젝트 프리즘 차기작으로 평가받고 있다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr