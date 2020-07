[아시아경제 원다라 기자] 휴림로봇 휴림로봇 090710 | 코스닥 증권정보 현재가 790 전일대비 11 등락률 +1.41% 거래량 861,468 전일가 779 2020.07.15 15:30 장마감 close 이 계열회사인 태안중공업이 하나은행으로부터 빌린 52억5000만원에 대한 채무보증을 결정했다고 15일 공시했다. 채무보증 금액은 자기자본(285억원) 대비 18.44% 수준이며, 보증 기간은 2023년 7월 15일까지다.

