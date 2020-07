대구은행장학재단, 다둥이 100명에 장학금 … 총 6000만원 전달

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] (재)대구은행장학문화재단(이사장 김태오)은 15일 DGB대구은행 본점에서 '2020년 다둥이 장학금 전달식'을 열었다고 밝혔다.

이날 전달식에는 경상북도에서 장학생으로 추천한 학생 100명 중에서 10명의 대표학생이 참석했다. 대구은행장학문화재단은 이들에게 총 6000만원의 장학금을 전달했다.

대구은행장학문화재단은 경북도내 다자녀 가정 우대 및 출산장려 사회분위기 확산을 위해 지난해 체결한 '다둥이 가정 우대 문화 확산 업무협약'에 따라 장학금을 후원하고 있다. 지난해보다 전달 인원을 31명을 늘리고 금액을 1900만원 증액, 지원을 확대했다.

김태오 이사장은 "지역 다자녀 가정을 우대하고, 출산장려 문화를 확산시킬 수 있어 영광이며 다양한 장학사업을 통해 지역인재를 육성하겠다"고 전했다.

