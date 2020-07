관악구 낙성벤처창업센터 ‘정부보조금 제대로 쓰는 법’ 온라인 교육

17일 오후 2~4시 ‘정부보조금 제대로 쓰는 법’온라인(유튜브) 교육 ...사업비 편성, 절세방안 등 예비(창업자)에게 실질적 도움 되는 강의로 구성

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 17일 정부 지원 사업을 준비하고 있는 (예비)창업자들을 위한 ‘정부 보조금 제대로 쓰는 법’ 온라인 교육을 진행한다.

이번 교육은 이날 오후 2시부터 약 120여 분간 진행, 중소벤처기업부 등록 액셀러레이터인 벤처박스의 박대희 이사가 출강해, ▲정부 보조금 사업비 편성 방법 ▲회계 및 세무처리 ▲절세 방안 ▲각종 주의사항 등에 대해 강의한다.

이후, Q&A 시간을 마련해, 댓글로 여러 질문을 받고 그에 대한 해결책을 제안하는 세션도 진행될 예정이다.

구 관계자는 “당초 낙성벤처창업센터에서 선착순 참여자 20명을 대상으로 대면 교육을 실시할 예정이었으나 코로나19 확산 방지와 교육에 대한 높은 수요를 반영해, 유튜브 플랫폼을 활용한 비대면 온라인 교육으로 대체하게 됐다”고 밝혔다.

교육 수강을 희망하는 (예비)창업자들은 신청 링크를 통해 교육을 신청하면 된다. 사전 신청자에게는 교육 2시간 전 메일과 문자를 통해 교육을 시청할 수 있는 링크가 발송될 예정이다.

자세한 사항은 낙성벤처창업센터 블로그를 통해 확인할 수 있다.

관악구는 서울대 후문 낙성대 일대에 벤처기업을 유치하고 벤처 생태계를 구축하는 ‘낙성벤처밸리’ 조성 사업을 추진하고 있다.

낙성벤처창업센터는 지역내 예비 창업자를 발굴, 우수 기업 등을 지원·육성하기 위해 운영되는 '낙성벤처밸리‘ 앵커시설이다.

현재 스마트오피스 10개 기업을 포함한 총 25개 기업이 입주해 있으며, 교육, 컨설팅, 멘토링 등 창업 관련 다양한 프로그램 지원 등을 통해 입주기업 및 예비창업자들을 위한 대표 시설로 발돋움하고 있다.

박준희 구청장은 “이번 교육이 정부 지원 사업을 준비하는 예비 창업자에게 실질적인 도움이 되길 바라며, 앞으로도 많은 (예비)창업자들의 지역 안착과 빠른 성장을 도모하는 다양한 창업 지원 프로그램을 발굴·실시하도록 하겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr