KB국민은행, 6~7개 지점 공동 영업 모델 '파트너십 그룹' 강화

'PG 2.0' 적용한 지역거점점포 '노원종합금융센터' 및 '부전동종합금융센터' 오픈

[아시아경제 조강욱 기자] KB국민은행이 6~7개 지점을 그룹으로 묶어 공동 영업에 나서는 영업채널 혁신 모델 '파트너십 그룹' 강화에 나선다.

KB국민은행은 대면 영업 채널 혁신 모델인 'PG2.0'전략 강화를 위해 노원종합금융센터 및 부전동종합금융센터를 오픈했다고 15일 밝혔다.

KB국민은행은 지난해 10월 파트너십 그룹(PG) 영업체계를 고도화한 'PG 2.0' 채널 전략을 선보이며 서초동종합금융센터를 오픈한 바 있다. 파트너십 그룹(PG)은 일정 지역의 6~7개 지점을 묶어 거점지점을 중심으로 영업하는 공동영업 체계를 말한다.

이번에 더욱 강화되는 PG 2.0 채널 전략은 ▲ 6~7개의 지점이 파트너십 그룹(PG)이 되어 그룹 내 점포 간 협업을 통해 고객의 다양한 금융 니즈에 대처하고 ▲ 은행ㆍ증권ㆍPB센터ㆍ연금센터 등이 결합된 지역거점점포를 구축하며 ▲ 고액자산관리, 기업대출 상담 등 지역별 금융 니즈에 맞춰 각 분야의 전문가를 집중 배치하는 Biz별 영업점 운영이 특징이다.

KB국민은행은 이날 노원종합금융센터 및 부전동종합금융센터에 이어 이달 말까지 부산과 광주지역에 부산종합금융센터, 광주종합금융센터를 추가로 오픈하며, 하반기에도 지역거점점포를 확대할 예정이다.

이번에 문을 연 노원종합금융센터는 해당지역의 거점 역할을 수행한다. 1층에는 커피전문점 '커피빈'이 위치해 은행과 함께 이용 가능하며, 디지털 존을 구축하여 ATM, 공과금자동수납기와 무인으로 통장ㆍ카드ㆍ인터넷뱅킹 신규가 가능한 STM(Smart Teller Machine)을 배치했다. 또한 스마트매니저가 배치되어 디지털금융이 익숙하지 않은 고령 고객 등 금융소외계층의 은행 이용을 지원한다.

2층에는 대출 및 예금 상담을 위한 컨설팅 존이 위치하며, KB골든라이프센터에서 퇴직연금 등 은퇴 설계를 받을 수 있다. 3층에는 PB센터와 KB증권이 입점해 은행과 증권의 협업을 통해 차별화된 금융서비스를 제공한다.

또 지역거점점포 내에 화상 기기를 배치해 고객이 시간과 공간의 제약 없이 본점의 부동산ㆍ세무ㆍ회계 등 분야별 전문가와 자산관리 상담을 가능하게 했다. VIP고객을 위한 공간인 스타스퀘어에서는 금융 세미나와 문화관련 콘텐츠를 정기적으로 제공한다.

KB국민은행 관계자는 "하반기에 대구, 대전, 부천 등에 지역거점점포를 추가 개설하고, 지역거점점포가 도입된 파트너십 그룹(PG) 비중을 점진적으로 늘려 차별화된 금융서비스를 제공할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

조강욱 기자 jomarok@asiae.co.kr