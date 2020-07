이해찬 결국 공식사과…진상규명은 서울시로 넘겨

"큰 실망·행정공백 발생해

민주당 대표로서 책임 통감"

성인지 교육강화 당규개정 제시

진상규명은 서울시로 넘겨

[아시아경제 전진영 기자] 고(故) 박원순 전 시장의 성추행 고소건과 관련해 이해찬 더불어민주당 대표가 15일 공식 사과했다. 박 전 시장이 사망한지 6일 만이다. 그러나 진상조사는 당 차원이 아닌 사건이 일어난 서울시로 떠넘기는 모양새다.

이 대표는 이날 오전 국회에서 열린 최고위원회의에서 "피해 호소인께서 겪은 고통에 깊은 위로의 말씀을 드리며 민주당 대표로서 다시 한 번 통절한 사과 말씀을 드린다"며 "국민들께 큰 실망을 드리고 행정 공백이 발생한 것에 대한 책임을 통감한다"고 밝혔다.

진상규명은 당 차원이 아닌 서울시로 넘겼다. 이 대표는 "피해 호소인이 겪는 고통에 깊은 위로의 말씀을 드린다 "며 "피해 호소인 뜻에 따라 서울시가 사건 경위를 철저하게 밝혀주기 바란다"고 말했다. 그는 "민주당은 피해자 중심주의를 견고하게 지켜왔다. 피해자 입장에서 진상을 규명하는 게 당연하지만 당으로서는 고인 부재로 인해 현실적 진상조사가 어렵다는 점을 이해해주길 바란다"고 덧붙였다.

그러면서 대책으로 성인지 교육을 강화하는 방향의 당헌 당규 개정을 제시했다. 이 대표는 "민주당은 당 소속 공직자의 부적절한 행동을 차단하고 기강을 세울 극단의 조치를 마련토록 하겠다"며 이같이 말했다. 이날 사과에서 그는 '박 전 시장'을 한 번도 언급하지 않았다. 취재진 욕설 논란에 대해서도 별다른 언급이 없었다.

송갑석 민주당 대변인도 이날 회의가 끝난 뒤 기자들과 만나 "당 내 진상규명은 실질적으로 불가능하다"며 "당이 진상조사라는 명목으로 한 당사자 의견 듣는 행위가 적절한 것인지 주저스럽다"고 전했다.

민주당의 이번 사과는 '미온적인 태도를 보이고 있다'는 당 안팎의 지적과 국민 여론을 의식한 것으로 보인다. 민주당 여성의원들은 14일 성명서를 내고 서울시 차원의 진상규명과 당내 성비위 파악 긴급점검을 촉구했다. 김해영 의원은 당의 입장이 정해지지 않은 상황에서 사과와 대책마련을 요구했고, 박용진 의원은 서울시가 아닌 당 차원의 진상규명을 촉구하는 소신발언을 이어나간 바 있다.

여론도 만만치 않았다. 리얼미터는 오마이뉴스의 의뢰로 박 전 시장 성추행 의혹 진상조사 필요성에 대한 여론조사를 벌인 결과 '조사가 필요하다'는 응답이 64.4%로 나왔다고 15일 밝혔다. 이번 조사는 전국 만 18세 이상 성인 1만6579명에게 접촉해 최종 1000명이 응답을 완료, 6.1%의 응답률을 기록했다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±3.1%포인트다.

민주당은 대책으로 성인지 교육을 강화하는 방향의 당헌당규 개정과 당내 성비위를 점검하고 대응하는 기구를 설치하는 안을 내놨다. 민주당 소속 선출직까지 상시감찰 하는 안도 거론된다. 구체적인 내용은 오는 20일 즈음 발표될 예정이다.

송 대변인은 "그동안 성인지교육을 선거 전에 한번 하는 식으로 실시했는데, 일 년에 한 번하는 식으로 정례화 하는 식의 안을 당헌에 넣어 교육을 강화하는 방안이 있을 수 있다"며 "다음주 월요일 정도에 정리가 돼서 말씀드릴 수 있지 않을까 싶다"고 밝혔다.

