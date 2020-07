강남구 납세자보호관 자동차 1681대 압류해제 507명 고충 해결

지방세·세외수입과태료 등 6억500만원 구제 도와 … 20일까지 구청 홈피 통해 홍보이벤트

[아시아경제 박종일 기자] 강남구(구청장 정순균)가 지난 4월부터 납세자보호관 제도를 통해 압류된 자동차 1681대를 해제하는 등 현재까지 지방세 납세자 총 507명의 고충을 해결했다.

구는 지난 4~6월 납세자보호관 제도를 통해 압류된 자동차 1681대를 해제, 부당한 처분 등으로 어려움을 겪는 납세자가 없도록 지방세 4억4700만원(2463건)과 세외수입과태료 1억5800만원(325건)을 포함, 총 6억500만원을 구제받을 수 있게 도왔다.

지난해 3월 도입한 이 제도는 지방세 관련 고충을 겪는 납세자에게 도움을 주기 위한 것으로 납세자보호관은 ▲세무조사·체납처분 등 권리보호 ▲세무조사 기간 연장·연기 상담 ▲기타 위법·부당한 처분에 따른 시정 및 중지요구 등 업무를 수행한다.

강남구는 오는 20일까지 구청 홈페이지를 통해 납세자보호관 역할에 관한 퀴즈를 맞추면 추첨을 통해 LED 미니선풍기를 증정하는 ‘납세자보호관과 함께하는 더위도 날리고, 코로나도 날리고’ 홍보이벤트를 진행한다.

