[아시아경제 김봉주 인턴기자] 배우 신민아가 최근 근황을 공개했다.

신민아는 14일 인스타그램에 별다른 코멘트 없이 근황을 보여주는 두 장의 사진을 올렸다.

사진에는 분장실에서 메이크업을 받은 후 대기하고 있는 신민아의 모습이 담겼다.

한편 신민아는 최근 영화 '휴가' 촬영을 마치고, 노희경 작가의 신작 드라마 히어(HERE)에 합류했다.

신민아는 현재 배우 김우빈과 공개 연애하고 있다.

