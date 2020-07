자전거 타던 60대, 차량 4대에 잇따라 치여 숨져

자동차전용도로서 자전거 타다 사고

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 자동차전용도로에서 자전거를 타고 달리던 60대가 차량 4대에 잇따라 치여 숨지는 사고가 났다.

청주 청원경찰서에 따르면, 14일 오전 0시30분께 청주시 청원구 북이면 자동차 전용 도로에서 편도 2차로 중 1차로를 주행하던 A(28)씨의 SUV가 앞서 자전거를 타고 가던 B씨(60)를 들이받았다.

사고 충격으로 반대 방향 차로로 튕겨 나간 B씨는 추가로 차량 3대에 연이어 치였다.

이 사고로 B씨가 크게 다쳐 인근 병원으로 이송됐지만 결국 숨졌다.

경찰은 A씨 등 사고 차량 운전자들을 교통사고처리 특례법 위반 혐의로 입건하고 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

경찰 관계자는 "B씨가 숨진 시점을 파악하기 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰할 방침"이라고 전했다.

