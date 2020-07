"신현준, 10년여 전 프로포폴 투약"…'갑질 의혹' 매니저가 고발

[아시아경제 이정윤 기자] 배우 신현준(51)에게 갑질을 당했다고 주장한 전 매니저 김모씨가 과거 신현준의 프로포폴 불법 투약 의혹을 제기하며 그를 경찰에 고발했다.

서울 강남경찰서는 김씨가 '신현준이 2010년께 프로포폴을 불법 투약한 정황이 있으니 수사해달라'며 제출한 고발장을 접수했다고 14일 밝혔다.

김씨는 고발장을 통해 "신현준이 강남구의 한 피부과에서 진료를 받으며 프로포폴을 과다 투약한 정황으로 2010년 당시 서울중앙지검에서 수사를 받았다"면서 "이후 사건이 어떻게 마무리됐는지 조사해 달라"고 주장한 것으로 알려졌다.

경찰은 고발 내용을 검토한 뒤 검찰에서 사건 결론을 어떻게 내렸는지 확인하고 일사부재리 원칙에 따라 사건 종결 여부를 판단할 예정이다. 의학적 용도가 아닌 마약 투약죄의 공소시효는 7년으로 경찰은 실제 투약이 발생했다면 시기가 언제였는지 따져 공소시효 완료 여부도 검토할 방침이다.

앞서 지난 9일 김씨는 한 매체와의 인터뷰에서 13년간 부당대우와 갑질에 시달렸다고 주장했다. 이에 신현준 측은 "거짓투성이인 김씨는 물론, 이 사람이 제공하는 허위사실에 뇌동해 유포하는 행위에 대해 법적인 책임을 지게 하겠다"고 밝혔다.

이정윤 기자 leejuyoo@asiae.co.kr