"살아남을 길 찾아야"…신동빈 롯데 회장, 사업전략 재검토 주문

롯데, 2020 하반기 VCM 진행

"사업전략 돌아봐야"…'포스트 코로나' 대비

하반기 경영계획 공유 및 미래 성장 위한 혁신 전략 논의

[아시아경제 이승진 기자] 신동빈 롯데그룹 회장은 "그간의 사업전략을 돌아봐야 한다"고 강조했다.

신 회장은 14일 하반기 경영계획 공유 및 미래 성장 위한 혁신 전략 논의하는 '2020 하반기 롯데 VCM'에서 이같이 밝혔다. 이날 VCM은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 영향으로 '웨비나(웹 세미나)' 형태로 진행됐다.

신 회장은 "코로나와 함께 하는 '위드 코로나'가 내년 말까지는 계속될 것 같다”며 “2019년 대비 70~80% 수준으로 경제활동이 위축될 것으로 전망되고, 이러한 ‘70% 경제’가 뉴 노멀이 되었다고 생각한다”고 최근 경제상황의 어려움을 짚었다.

이어 "뉴 노멀이 된 ‘70% 경제’에서 살아남을 길을 찾아야 한다"며 "우리가 지금까지 해 왔던 업무 방식을 다시 돌아볼 수 있는 좋은 기회가 될 수 있을 것"이라고 말했다. 또 "업무상의 낭비를 줄이고 업무의 효율성을 높이는 것이 CEO가 해야 하는 첫번째 일"이라고 강조했다.

신 회장은 사업전략 전반을 재검토 할 것도 주문했다. 신 회장은 "1998년 IMF, 2008년 리먼 쇼크는 1~2년 잘 견디면 회복이 가능했지만 지금은 완전히 다른 상황"이라며 "그간의 사업전략을 돌아봐야 한다"고 지적했다.

특히 세계적으로 감염병이 확산하며 국제무역, 세계화에 대한 재검토를 강조했다. 신 회장은 "생산 최적화를 위해 많은 생산시설이 해외로 나갔지만, 지금은 신뢰성 있는 공급망 재구축이 힘을 받고 있고 투자도 리쇼어링하고 있다. 국제정치적으로도 불안정한 시기"라며 해외사업에 대한 다른 접근 방식의 필요성을 역설했다.

신 회장은 국내의 다양한 사업 가능성을 언급하며 회사 간 시너지 발굴도 주문했다. 신 회장은 지난 5월 초 일본에서 귀국해 2주간 자가격리를 마친 뒤 매 주말마다 서울과 수도권을 비롯해 전국의 롯데 사업장들을 방문하고 있다.

신 회장은 최근 유통 매장 등 현장을 잇달아 방문했던 것에 대해 “직접 가서 보니 잘하는 것도 있지만 부족한 점도 보였다”며 “이처럼 어려운 상황일수록 본업의 경쟁력이 중요하다”고 강조했다.

또 신 회장은 “DT(디지털전환)를 이루고 새로운 사업이나 신성장동력을 발굴하는 것도 물론 중요하지만, 우리가 해왔던 사업의 경쟁력이 어떠한지 재확인 하는 것도 반드시 필요하다”고 강조했다. 이어 “경제상황이 어렵다고 너무 위축되지 말고, 단기 실적에 얽매이지 말고, 장기적인 측면에서 본업의 혁신을 통한 경쟁력 강화에 노력해 달라”고 대표이사들에게 당부했다.

끝으로 신 회장은 영국의 총리 총리 벤저민 디즈레일리의 '최선을 기대하며, 최악에 대비하라'를 인용하며 "최악의 상황을 대비하면서도 최선을 기대한다면 위기를 잘 극복해 나갈 수 있을 것"이라고 당부했다.

이날 VCM은 코로나19의 여파로 생활 속 거리두기 지침을 준수하고자 웨비나 형태로 서울 잠실(5개), 소공(2개), 양평(1개) 등 3개 거점에 마련된 8개 회의실에 소그룹으로 모여 진행됐다. 대표이사 및 임원, 4개 BU장 및 임원, 계열사 대표이사 등 90여 명이 참석했다.

