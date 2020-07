SSG닷컴, 여행 전문관 ‘트립’ 앞세워 국내 여행 수요 잡는다

[아시아경제 이승진 기자] SSG닷컴이 본격적인 여름 휴가철을 맞아 여행 서비스 전문관 ‘트립(tr,iip)’을 통해 국내 여행 수요 잡기에 나선다.

SSG닷컴은 7월 한달 동안 트립에서 국내 항공권 및 호텔 할인 프로모션을 진행한다고 14일 밝혔다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)으로 높아진 국내 수요를 감안해 패키지 상품을 강화하고 서비스 활성화를 도모한다는 복안이다.

실제로 SSG닷컴이 6월 한 달 간 트립 항공권 예약 판매 데이터를 분석한 결과, 전체의 99%가 국내 노선인 것으로 집계됐다. 마찬가지로 실시간 호텔 역시 100% 국내 수요였다.

항공권 중에는 ‘김포-제주’ 구간이 65%, ‘김포-부산’ 구간이 15% 순으로 나타나 국내 여행지로 제주와 부산을 선호하는 현상이 뚜렷했다. 트립 항공권 매출 역시 전월 대비 230% 늘었고 예약건수는 전월 대비 227% 증가해 휴가철을 앞두고 여행 수요가 고개를 들고 있는 것으로 나타났다.

호텔은 도심 속 호캉스를 즐기는 고객이 늘며 서울 지역 인기가 가장 높았다. 이어 강릉, 부산, 제주, 속초 등에서 매출이 60% 이상 발생해 예약이 집중된 모습을 보였다. 특히 호텔은 국내 수요에 힘입어 6월 한달 매출이 내부 예상 목표치를 140% 달성했다.

또 종합쇼핑몰 중 유일하게 10박 이용 시 1박 평균 요금을 SSG머니로 제공하는 ‘쉼표 적립’ 상시 프로모션을 운영 중인데, 한 달도 안 돼 해당 고객이 등장할 정도로 재구매율 역시 높게 나타나고 있다.

SSG닷컴은 이러한 흐름을 이어가기 위해 항공권, 호텔 특별 할인 프로모션을 진행한다는 계획이다. 우선, 김포 출발 제주 도착 항공권을 편도 최저 2만원부터 판매하는 한편 티웨이항공 양양 신규취항을 기념한 기획전도 준비했다.

또한 강릉, 속초, 평창 지역 호텔을 최대 25% 할인가에 제공하며 서울, 부산, 제주 호텔 예약시 최대 15% 할인 프로모션도 실시한다. 호텔 외에도 펜션 카테고리에서 10만원 이상 구매 시 1만원을 할인한다.

이 밖에도 트립 이용 고객에게는 SSG닷컴에서 여행용 캐리어 구매 시 각 브랜드 별로 최대 50% 할인 받을 수 있는 쿠폰을 발급하는 등 다양한 혜택을 선보인다는 방침이다.

최택원 SSG닷컴 영업본부장은 “트립을 통해 예약한 리조트나 펜션에 ‘쓱배송’으로 주문한 식품도 배송하는 특별 서비스를 추진해 고객 편의성을 극대화할 방침”이라며 “본격 휴가 성수기 시즌을 맞아 패키지, 액티비티, 입장권 등 상품을 지속적으로 확대해 여행 플랫폼 입지를 다질 계획”이라고 말했다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr