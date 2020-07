박한기 의장·에이브럼스 사령관 백 장군 빈소 찾아

[아시아경제 양낙규 기자]박한기 합참의장과 로버트 에이브럼스 주한미군사령관(유엔군 사령관)이 13일 백선엽 장군(예비역 육군 대장)의 빈소를 함께 찾아 조문했다.

박 의장과 에이브럼스 사령관은 이날 오후 2시 45분께 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에 마련된 백 장군 빈소를 찾아 유가족을 위로했다. 에이브럼스 사령관은 방명록에 '유엔군 사령관을 대표해 백선엽 장군의 가족에게 깊은 애도를 표한다'고 적었다.박 의장과 에이브럼스 사령관은 분향한 뒤 백 장군 영정을 향해 함께 경례했다.

에이브럼스 사령관은 유족에게 "백 장군은 한미동맹의 '심장'이자 영혼'이었다. 그의 복무에 깊이 감사한다"며 "훌륭한 사람이며 깊이 애도를 표한다"고 위로했다. 에이브럼스 사령관은 '한마디 해달라'는 취재진 질문에 아무런 답을 하지 않은 채 빈소를 떠났다.

조문을 마친 박 의장은 취재진에게 "장군은 풍전등화의 대한민국을 구했고, 평양 입성을 선도한 지휘관이었다"며 "장군의 뜻을 이어받아 확고한 군사대비태세를 유지하겠다"고 말했다.

박 의장과 에이브럼스 사령관은 접견실로 이동해 15분간 유족과 이야기를 나눈 뒤 빈소를 나왔다.

빈소가 마련된 지 사흘째인 이날도 각계각층 인사들의 조문이 줄을 이었다. 김관진ㆍ이상희 전 국방부 장관, 원유철 전 미래한국당 대표, 육군 남영신 지상작전사령부 사령관, 김진호 재향군인회 회장, 박지만 EG회장, 남파간첩 출신 김신조씨 등이 이날 빈소를 찾았다. 정의선 현대차그룹 수석부회장, 정몽준 아산재단 이사장, 허창수 전경련 회장 등도 조문했다.

