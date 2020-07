관악구, 여성 1인 가구 방범창 등 지원

안전 방범창·방충망, 안심벨 설치·지원 통해 안전한 생활환경 조성 기여

[아시아경제 박종일 기자] 관악구(구청장 박준희)가 여성 1인 가구의 안전한 주거생활 지원을 위한 안심홈·안심 점포 설치·지원 사업을 추진한다.

지난해에 이어 2회 연속 서울시 안심마을 만들기 공모사업에 선정됨에 따라 안심홈 3종 세트 지원사업(현관문 보조키, 문 열림 센서, 휴대용 비상벨)과 함께 여성 1인 가구 및 점포 지원을 통해 여성 대상 범죄로부터 안전한 생활환경을 조성하려고 한다.

안심 홈 설치·지원 사업은 전세 보증금 1억5000만 원 미만 주택에 거주하는 여성 1인 가구에 안전 방범창, 안전 방충망 중 한 가지를 설치·지원한다.

주택가가 밀집돼 있고 급경사지로 주거침입 위험이 높은 4개 동(청룡동, 신원동, 서원동, 서림동)을 시범 선정, 200가구에 지원할 계획이다.

신청이 많을 시 보증금 금액이 적고 주거 환경이 열악한 가구(지하, 반지하 등)에 우선 지원하며, 자체 심사표에 의거 안심마을 추진협의체에서 선정한다.

안심점포 설치·지원 사업은 여성 1인 단독(점주) 운영 점포에 안심 비상벨을 설치·지원, 여성대상범죄로부터 안전한 점포를 만들어 여성 영세사업자의 경제활동을 돕는다.

비상상황 발생 시 비상벨을 누르면 안심이 망을 통해 자치구 CCTV관제센터에 연결되며, 긴급 상황 판단 시 관제요원이 경찰에 현장출동을 요청한다.

지원대상은 25개소이며, 인터넷 사용이 가능한 업소만 지원이 가능하다.

신청을 원하는 구민은 관악구청 홈페이지(뉴스소식→고시공고)에서 신청서를 내려받아 13일부터 31일까지 관할 동 주민센터 또는 여성가족과에 제출하면 된다.

한편, 2020년 여성친화도시 선정에 이어 지난달 26일 ‘관악 범죄 없는 안전도시(TF)’ 발대식을 개최, 총괄부서로 여성가족과를 지정했다.

구는 여성 등 범죄피해 취약계층의 안전을 위해 지역특성에 맞는 신규 사업을 발굴, 중장기 범죄예방 및 안전사업 로드맵을 수립, 관악경찰서와의 유기적인 협력을 통해 범죄 예방을 위한 종합적인 대책을 마련할 계획이다.

박준희 관악구청장은 “여성 1인 가구가 전국에서 가장 많은(26.3%) 지역적 특성에 맞는 다양한 사업을 적극 추진, 여성 등 범죄취약계층이 안심하고 생활할 수 있는 안전도시 관악 조성에 최선을 다할 것”이라고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr