인천시, 고용안정 선제대응 지원사업 박차…뿌리산업 전문인력 양성

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천시가 뿌리산업을 고도화해 일자리 창출에 나선다.

시는 '뿌리산업 도약, 더 좋은 내일(Job)'이라는 고용안정 선제대응 패키지 지원 사업에 박차를 가한다고 12일 밝혔다.

이는 지역이 주도적으로 산업·경제 정책과 연계한 중장기 일자리 사업을 추진해 고용 안정에 선제적으로 대응하기 위한 것으로, 인천시는 지난 4월 남동구·부평구·서구와 컨소시엄을 구성해 뿌리산업을 고도화해 일자리 창출 선순환 구조를 확립한다는 계획을 제출, 고용노동부 공모사업에 선정됐다.

이에 따라 시는 뿌리산업을 기반으로 한 제조업 중심 산업이 자리잡는데 필요한 인력 양성에 나선다. 우선 중장년 특수용접 양성과정과 청년 MES(제조실행시스템) 전문인력 양성과정을 13일 개강한다.

특수용접(TIG, CO2)은 각종 전자부품에서 대형 항공기, 유조선, 발전시설 등에 이르기까지 1차 가공 상태의 재료로부터 높은 부가가치를 창출하는 제품의 제조·수리·보수 등 필수적으로 요구되는 뿌리기술이다.

MES는 현장의 생산 프로세스를 총괄 관리, 실행하며 데이터를 연결하는 시스템으로 뿌리기업의 스마트화를 위한 필수요소이다.

이번 교육은 미스매칭이 심각한 뿌리산업의 인력난을 해소하고 구직자 중심 교육을 통한 취업률 향상을 위해 계층별 맞춤형 교육과정으로 운영한다.

특수용접 양성과정은 만40세 이상 60세 미만의 중장년 구직자를 대상으로 10월 8일까지, MES 전문인력 양성과정은 만34세 이하 청년 구직자를 대상으로 9월 11일까지 부평구에 위치한 한국폴리텍II대학 인천캠퍼스에서 진행된다.

교육은 실무와 현장실습 중심으로 이뤄지며, 교육 종료 후에는 인천뿌리산업일자리센터 등과 연계해 취업을 지원할 계획이다.

뿌리산업은 주조, 금형, 소성가공, 용접, 표면처리, 열처리 등 공정기술을 활용해 소재를 부품으로, 부품을 완제품으로 만드는 공정산업이다. 제품의 시장 경쟁력을 좌우하는 중요 기반산업으로 그 역할의 중요성이 크지만 3D업종으로 저평가되는 등 경쟁력이 점차 약화하고 있다.

인천시 관계자는 "전문 교육기관들의 맞춤형 커리큘럼을 활용한 교육훈련을 통해 훈련생은 전문 기술을 배우고 취업 경쟁력을 키우는 반면 기업은 우수한 인재를 채용할 수 있을 것"이라며 "앞으로도 고용안정 선제대응 패키지 지원사업을 통해 구직자의 역량 강화와 일자리 미스매칭 해소에 노력하겠다"고 밝혔다.

