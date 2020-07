김기현 "박원순 타계 슬프지만…서울특별시장 치를 사안 아냐"

[아시아경제 이지은 기자] 김기현 미래통합당 의원이 고 박원순 서울시장의 갑작스러운 비보와 관련해 "개인적으로 깊은 슬픔을 느낀다"면서도 "서울특별시장으로 장례를 치러야 할 사안은 아니"라고 지적했다.

김 의원은 10일 페이스북에서 "고 박 시장님의 타계에 개인적으로 깊은 안타까움과 슬픔을 금할 수 없다"며 이같이 말했다.

그는 "고인의 영면을 기원하고 유족들에게는 진심으로 위로의 말씀 올린다"면서도 "다만 지금 이순간에도 지난 성추행 피해의 고통도 모자라 고인의 죽음에 대한 고통까지 고스란히 떠안게 될 피해자가 심히 우려된다"고 덧붙였다.

김 의원은 "(피해자는) 지난 몇 년간 수치심과 공포 속에 홀로 버티다 정말 어려운 결정을 했지만, 사건은 공소권없음으로 마무리되어 진실은 파묻히게 될 것이라고 한다"며 "세상이 고인의 죽음을 위로하고 그의 치적만을 얘기하는 동안 피해자는 보이지 않는, 또 다른 거친 폭력을 홀로 감내하게 될지도 모른다"고 말했다.

이어 "서울특별시장으로 장례를 치러야 할 사안은 아니"라며 "공무수행으로 인한 사고도 아니며, 더 이상 이런 극단적 선택이 면죄부처럼 되는 것은 바람직하지도 않다"고 덧붙였다.

김 의원은 "고인의 안타까운 죽음과는 별개로, 성추행으로 고통받은 피해자의 입장을 충분히 고려해주시길 바란다"며 "피해자에게 우리 사회가 해줄수 있는 최소한의 배려이자 의무"라고 말했다.

