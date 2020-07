[아시아경제 오주연 기자] 한국예탁결제원은 부산지방중소벤처기업청과 9일 예탁결제원 부산 본사에서 '부산지역 중소·벤처기업의 금융업무 역량 강화 지원을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약은 부산중기청이 관리하는 중소·벤처기업을 대상으로, 예탁결제원이 자본시장·주식관리·증권형 크라우드펀딩 제도 등에 대한 교육 및 컨설팅을 제공해 기업들이 금융업무 역량을 기를 수 있도록 지원하기 위해 마련됐다.

또한 부산중기청이 실시하는 중소·벤처기업 대상 설명회 진행 시 K-Camp 부산 등을 소개해 지역 유망 중소·벤처기업의 집중 육성에 기여할 예정이다.

이명근 예탁결제원 기업지원본부장은 "이번 협약을 통해 부산지역 중소·벤처기업들이 한층 더 성장해 지역 경제성장 및 일자리 창출에 기여할 수 있도록 부산중기청과 지속적으로 협력할 것"이라고 전했다.

오주연 기자 moon170@asiae.co.kr