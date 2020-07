20대 한국 유학생, 프랑스서 인종차별 당한 뒤 흉기 찔려 중상

[아시아경제 강주희 인턴기자] 프랑스 남부 몽펠리에서 한국인 유학생이 현지 10대들에게 인종차별과 폭행을 당하고 흉기에 찔려 중상을 입는 일이 발생했다.

8일(현지시간) 프랑스 매체 미디 르브르는 전날(7일) 오후 11시30분께 프랑스 남부 몽펠리에 중심가 팔레 데 콩그레에서 29세 한국인 국적 남성이 현지 10대 여러 명에게 폭행을 당하고 허벅지 뒤쪽을 칼에 찔리는 등 중상을 입었다고 전했다.

보도에 따르면 10대들은 친구 2명과 산책 중이던 한국인 유학생에게 아시아인이라는 이유로 모욕을 하고 손가락으로 양쪽 눈을 잡아당기는 행동을 하는 등 인종차별적 몸짓을 했다.

이에 한국인 유학생은 사과를 요구했으나 오히려 주먹질과 발길질을 당한 후 허벅지 뒤쪽을 2차례 흉기에 찔렸다.

피해자는 구급대에 의해 인근 병원으로 옮겨졌고 중상을 입은 것으로 전해졌다.

프랑스 경찰은 사건 현장 인근에서 알바니아계 청소년 3명을 체포해 조사하고 있다고 밝혔다.

앞서 프랑스에서는 지난달 남부 유명 관광도시 니스에서도 20대 한국 국적 여성이 현지인 남성으로부터 인종차별적인 폭언과 협박을 당하는 일이 발생했다.

강주희 인턴기자 kjh818@asiae.co.kr