[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 임종복 광주 광산소방서장이 관내 마스크 제조공장을 직접 방문해 화재예방 점검에 나섰다.

8일 광산소방서에 따르면 이번 점검은 최근 광주광역시 방역대응체계가 사회적 거리두기 ‘2단계’로 격상됨에 따라 지역사회 감염확산 방지 대책의 일환으로 추진됐다.

마스크 제조 시 기계과열, 부주의 등 화재로 이어질 수 있는 연결고리를 사전 제거에 주안점을 뒀다.

또 최근 광주지역에서 다발적 소규모 집단감염 사례가 잇따라 발생하고 있어 직원 간 코로나19 감염을 차단하기 위해 방역지침 준수여부도 함께 살폈다.

임종복 광산소방서장은 “예상과는 달리 코로나19가 여름이 다가오면서 전국적으로 재확산 우려가 커지고 있다”며 “원활한 마스크 수급 확보를 통해 시민의 안전이 보장될 수 있도록 만전을 기하겠다”고 말했다.

호남취재본부 윤자민 기자 yjm3070@asiae.co.kr