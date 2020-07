"노 실장 강남 집 팔았으면 좋겠다" 이낙연, 노영민 부동산 논란 비판

청주 아파트 판 노영민에 여당서도 비판 봇물

[아시아경제 허미담 기자] 노영민 대통령 비서실장이 서울 반포가 아닌 청주 아파트를 매각하기로 한 것에 대해 7일 이낙연 더불어민주당 의원이 "아쉽다. 합당한 조치가 있길 기대한다"고 했다.

이날 이 의원은 JTBC '뉴스룸'에 출연해 "노 실장이 강남 집을 팔았으면 좋겠다"면서 "거기에 십몇 년째 아들이 살고 있다지만, 그렇다 하더라도 처분하는 것이 좋겠다"며 이같이 말했다.

앞서 이 의원은 이날 당 대표 출마 선언을 하면서도 노 실장의 2주택 처분 논란과 관련해 "조금 아쉽다는 생각이 든다"면서 "합당한 처신과 합당한 조치가 있기를 기대한다"고 말했다.

당 내부에서도 비판의 목소리가 이어지자 노 실장 역시 반포 아파트 매각을 고민하는 것으로 알려졌다.

노 실장은 이날 MBC와의 인터뷰에서 "반포 집에 살고 있는 아들이 '좌불안석이고 죄인이 된 것 같다'고 하소연한다"면서 반포 아파트 처분 가능성에 대해 고민하고 있다는 취지로 말했다. 노 실장 측은 '청주 집은 오래 비워둔 집이며, 반포 집은 아들을 포함한 가족이 거주하고 있는 집'이라는 입장을 보인 것으로 전해졌다. 반포 아파트까지 처분하면 노 실장은 무주택자가 된다.

한편 지난해 12월 노 실장은 청와대 비서관급 이상 고위 공직자 중 수도건 내 2채 이상 집을 보유한 경우 불가피한 사유가 없다면 이른 시일 안에 1채를 제외한 나머지를 처분할 것을 권고했다. 이는 청와대가 정부의 부동산 대책에 대해 솔선수범 해야 한다는 취지다.

고위공직자의 경우 재산공개가 이뤄지기 때문에 권고의 시한은 지난 3월 고위공직자 재산공개시점까지로 정해졌다.

그러나 6·17 부동산 대책 등 정부의 부동산 정책에 대한 비판이 나오면서 청와대 내 다주택자들에 대한 비판이 쏟아졌고, 노 실장은 지난 2일 시한을 이달 중으로 못 박아 강력히 재권고했다. 현재 청와대 비서관급 이상 참모들 가운데 다주택자는 12명이다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr