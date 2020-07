[아시아경제 김봉주 인턴기자] 6일 오전 11시22분께 전북 전주시 서신동 한 도로에서 택시와 부딪힌 버스가 인도로 돌진했다.

사고로 택시기사 A씨가 부상을 입어 인근 병원으로 옮겨져 치료를 받고 있다.

사고 당시 시내버스에는 버스운전자와 승객 3명 등 총 4명이 타고 있었으나 다치지 않은 것으로 전해졌다.

다행히 인도에는 사람이 없어 부상자는 발생하지 않았다.

경찰과 소방당국은 시외버스와 택시기사, 목격자 등을 상대로 정확한 사고경위를 조사하고 있다.

