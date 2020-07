교육부, '미디어 센터 건립 사업' 공모 결과 발표

[아시아경제 이현주 기자] 충북과 경기, 대구에 학교 미디어 교육센터 3곳이 건립된다.

교육부는 6일 학교 미디어 센터 건립 사업 공모 결과를 발표했다.

이번 공모를 통해 충북, 경기, 대구 3곳이 선정됐다. 시도교육청 직속 기관으로 건립되는 학교미디어교육센터는 미디어 교육의 지역 거점 역할을 하게 된다. 원격 수업을 위해 필요한 교원의 미디어 역량 강화도 지원할 예정이다.

센터 건립은 2021년 1월부터 추진된다. 충청북도교육청과 경기도교육청은 학교 내 부지 등 유휴지에 건물을 신축하고 대구시교육청은 폐교 건물을 새단장해 미디어 교육을 위한 공간을 마련한다. 교육부는 특별교부금 총 150억원을 편성해 시도교육청을 지원한다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr